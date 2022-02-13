Pekin’in ‘Çizgileri’ Fotoğraf Müzesi’nde

Arzu Karamani Pekin’in “Çizgi” isimli fotoğraf sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Sanatçının soyut öğeleri içeren siyah-beyaz çalışmalarından oluşan sergi 8 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Arkeolog olmasının yanı sıra yazarlığı ve fotoğrafçılık yönü de bulunan Arzu Karamani Pekin’in çizgi isimli fotoğraf sergisi, Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu. 20 fotoğraftan oluşan “Çizgi” isimli fotoğraf sergisi, sanatçının farklı mekanlara ait, soyut yorumlamaya açık manzara, duvar yazıları ve çeşitli sokak görüntülerinden oluşuyor. Bir bütünün ayrıntılarına saklanmış dik kadrajlardan oluşan sergi, sanatçının farklı bakış açılarının ürünü olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğraf severlerin ilgi gösterdiği serginin açılışına, serginin küratörlüğünü üstlenen fotoğraf sanatçısı Engin Özendes ile birlikte sanatçı Arzu Karamani Pekin de katıldı. Açılışta konuşan Özendes “Onun, gördüğünü görünür kılması, görüntülerini bir estetik değerde buluşturmasındaki başarısı, fotoğrafı bir anlatım dili olarak kullanmadaki yeteneği bu sergide kendini gösteriyor. Farklı bir enerjiyi, dinginlikle birlikte sunan bu fotoğrafların, sizi farklı bir dünyaya götüreceğine inanıyorum” dedi.

Sanatseverlere sergiye gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Sanatçı Arzu Karamani Pekin ise “Biz İstanbullular olarak hissediyoruz ki Nilüfer, sanat dünyası açısından çok önemli bir kent. Bu sergide bir şeyleri görerek bakmayı öğrenmiş olmanın ve gördüğünüz şeyi kendi zihninizdeki kavramlarla çerçevelemenin görsel söylemleri yer alıyor. Kendi soyutlamalarının peşinde koşan biri olarak bu kareleri sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, küratör Engin Özendes ve sanatçı Arzu Karamani Pekin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toplam 20 eserin fotoğraf severlerle buluştuğu “Çizgi” isimli fotoğraf sergisi, 8 Mayıs’a kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.