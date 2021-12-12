PENDC’nin yeni yıl hediyesi, girişimcilere ücretsiz sunucu

UTİB’in TechXtile Start-Up Challenge Programı kapsamındaki yarışmada iki farklı kategoride dereceye giren 7 girişimciye, PenDC tarafından 1 yıl boyunca ücretsiz sunucu desteği sağlanacak.

Bursa’da veri saklama hizmeti ve cloud (bulut) sunuculuk hizmeti veren Pen Data Center (PenDC), girişimcileri desteklemeye devam ediyor. PenDC, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) öncülüğünde girişimcilik platformuna dönüşen TechXtile Start-Up Challenge kapsamında Ürün ve Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) ve Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi’nin (Level Up) kazanan 7 girişimcisine 1 yıl boyunca cloud (bulut) sunucu sponsorluğu verecek.

İnovatif iş fikirlerine zemin hazırlayan UTİB TechXtile Start-Up Challenge Programı’nın genç girişimcileri sektöre kazandırdığını ve ülke ekonomisini teknoloji tabanlı büyüme yolunda ivmelendirdiğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Ülkemizin dijitalleşme konusunda güçlü ve köklü bir dönüşüm yaşaması için yeni iş fikirlerinin önünü açmamız gerekiyor. Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığına kavuşması ve teknoloji ihraç etmesini sağlayacak olan, girişimcilerdir. Bu bilinçle PenDC olarak Ürün ve Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi ve Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi’nde dereceye giren ekiplerin heyecanına ortak olmak istedik. 1 yıl boyunca cloud (bulut) sunucu hizmetini ücretsiz vereceğimiz 7 projedeki genç girişimcilerimizin, ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye’de bilişim sektörünün gelecekteki liderlerini destekleyerek, girişimciliğin sürdürülebilir kılınmasını hedeflediklerini de kaydeden Ünal, “Günümüzde, kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanan gençlerimizin hayâllerinin peşinden koştuğunu görmek bizler açısından gurur verici. Fikir aşamasında veya ürün geliştirmiş olan cesur girişimcilerimiz, bu zorlu süreçte kendilerini ispatladılar ve dereceye girmeye hak kazandılar. Rekabetçilik kültürünün çeşitlendiği ve bizim de desteklediğimiz başarı hikâyelerinin yazıldığı bu programda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş dünyasının ortak aklı sonucu ortaya çıkan program sayesinde, ülkemizde sayısı giderek artan küresel markaların oluşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.