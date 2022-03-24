PFDK, Bursaspor’a bloke ve para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor maçı sonrası Bursaspor’a 48 bin TL para ile Güney Kale Arkası 125 ve Doğu Alt 117 numaralı tribünlere bloke cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 20.03.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Tribün 125 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Alt Tribün 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”