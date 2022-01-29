Piyanonun yıldızları Bursa’da parlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve 8 farklı ülkeden 256 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali, törenle başladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan Bursa Uluslararası Piyano Festivali’nin ikincisi Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Hollanda, İsvec, Fransa, Amerika ve Rusya’nın yanı sıra 16 şehir merkezi ve 2 ilçeden 256 piyanistin katıldığı törenle başladı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa’da Müzik Akademi sahibi Elena Çekiç’in açılış konseri başlayan festivalde Çekiç’e, Moskova Marinsky Tiyatrosu Solistleri Ayuna Bazarguruyeva, Savva Khastaev ve Zabava Çocuk Korosu şarkıyla eşlik etti. Açılış konserinin ardından Amerikalı Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Tamara Poddubnaya’nın piyano resitaline solistler Christian Sanders, Lev Daydov ve Sebastian İvonen eşlik etti.

Piyano Festivali’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın köklü tarihe sahip, özel bir şehir olduğunu, bu nedenle Bursa’ya yakışır organizasyonlar düzenlemeye çalıştıklarını söyledi. Kültür sanat başlığı altında nitelikli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Onlardan bir tanesi de piyano festivalimiz. Zor günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldır bütün dünyayı pandemi süreci sardı. Ama sanat ve sanatçı her halükarda ayakta duruşunu devam ettiriyor. İlkini pandemi öncesi yaptığımız piyona festivalinde 6 farklı ülkenin sanatçılarını Bursa’mızda ağlamıştık. Festivalimiz, tecrübe sahibi olmak isteyen gençlerimizin ufkunun açılmasında önemli bir rol oynuyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve piyano dolu günler diliyorum" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayan küçük piyano sanatçılarına sertifikalarını verirken, festivale katılarak değere katan sanatçılara da teşekkür plaketi verdi.

Sanatçı Elena Çekiç de festivale katkılarından dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür plaketi verdi.