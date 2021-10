Plastik kapaklar canlara ’hayat’ oldu

Özel Hayat Hastanesi’nin ’Plastik kapaklar mama olsun, canlara hayat olsun’ sloganıyla başlatılan kapak toplama kampanyası büyük ilgi gördü.

Gerçekleştirdiği çeşitli sosyal projelerle adından söz ettiren Özel Hayat Hastanesi tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyası hayvan severlerden ve hastalardan takdir topladı. Bir yıl süren kapak toplama kampanyası kapsamında biriktirilen 31 bin kapakla can dostlara 16 koli yaş mama bağışı yapıldı. Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez Alkış, Kalite ve Otelcilik Müdürü Hatice Sungur ve Başhemşire Yardımcısı Melike Şen Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek bakımı yapılan ve rehabilite edilen hayvanlarla ilgilenerek ve beslenmelerine yardımcı oldu. Hayat Hastanesi olarak bir yıldır kapak toplama kampanyasını sürdürdüklerini ifade eden Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Betül Kabalar, “Hastanemiz sıfır atık projesi kapsamında bir yıl gibi bir süre çerçevesinde biriktirilen 31 bin adet mavi kapağı can dostlarımızın beslenmesine katkı sağlamak için hayvan mamasına dönüştürdü. Bu projeyle hem plastik atıkları geri dönüştürdük hem de birçok hayvana mama sağladık. Hayvanı sevmek, kuşkusuz insanı ve doğayı sevmektir. Vicdan duygumuzu geliştiren hayvanlarımız yüzyıllardır yoldaşımız olmuştur. Bizlerde can dostlarımıza bakmakla ve beslemekle yükümlüyüz” dedi.

İnsanların ve hayvanların hayatlarına dokunan anlamlı projelerde yer almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Kalite ve Otelcilik Müdürü Hatice Sungur ise, “Sıfır atık projesi kapsamında atıklarımızı doğru değerlendirmek için şişe kapaklarımızdan ve diğer geri dönüşümlerimizden elde ettiğimiz bütçeyle Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağına 16 koli yaş mama bağışında bulunduk. Bu sayede hem atıkların doğru bertarafını hem de yardıma ihtiyacı olan canlılarımıza desteği sağladık” şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner İşler Müdürü Mehmet Altuntaş da, Hayat Hastanesi’ne hayvan barınağına yaptığı mama bağışı için teşekkür ederek şöyle konuştu;

“Sadece belediyelerin destek beklememek lazım. Yaşam alanlarımızı paylaştığımız can dostlarımızın rehabilite edilmesi ve bakılması için özel kurumlarından destek bekliyoruz. Doğa için oldukça zararlı olan plastik atıkların geri dönüştürülmesine ve can dostlarımızın beslenmesine katkı sağlayan bu kampanyadan dolayı Hayat Hastanesi’ne teşekkür ediyoruz.”