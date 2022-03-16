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Polisler okul sıralarına geri döndü

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Bursa’da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencilerinin katılımıyla ’birlikte okuyoruz’ projesiyle her hafta bir ders saati boyunca okuma etkinliği düzenliyor. Etkinlikte emniyet personeli de öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Polisler okul sıralarına geri döndü
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Bursa’da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencilerinin katılımıyla ’birlikte okuyoruz’ projesiyle her hafta bir ders saati boyunca okuma etkinliği düzenliyor. Etkinlikte emniyet personeli de öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Mudanya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen okuma etkinliğine bu hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katılım sağladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile şube müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte emniyet personeli de öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Projede yer alan 9 lisenin okullarında gerçekleştirilen okuma etkinliklerinde öğrenciler ilk olarak 20 Nisan’da okullarına yakın meydanlara çıkarak okuma faaliyetlerini meydanlarda yapacak. Dönem sonuna kadar sürecek ’birlikte okuyoruz’ projesinin finalinin 8 Haziran’da Mütareke Meydanı’nda halka açık olarak gerçekleştirilecek.

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