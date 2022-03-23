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Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz

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Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat’ın yaşatılması amacıyla Karagöz Müzesi’nde birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan ayı boyunca Bursalıları hayal perdesinde buluşturacak.

Ramazan ayında hayal perdesine davetlisiniz
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Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat’ın yaşatılması amacıyla Karagöz Müzesi’nde birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan ayı boyunca Bursalıları hayal perdesinde buluşturacak.

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan gölge oyununu yaşatmak için özveriyle çalışan ve Küşteri Meydanı için yeni oyunlar icat eden Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi; bu yıl Ramazan’a özel gösterilerle Bursalıların karşısına çıkacak. Osmanlı’dan beri Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan ve bununla özdeşleşen Karagöz ile Hacivat, 2 Nisan’dan itibaren cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 21:00’de Karagöz Müzesi’nde hayal perdesinde olacak. Çocuklar gibi büyüklerin de keyifle izleyebileceği Karagöz ve Hacivat gösterileri Ramazan ayına ayrı bir neşe katacak.

Ramazan ayı gösterileri için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Hayali Osman Ezgi, Bursa’da doğup büyüyen Hacivat ve Karagöz’ün hayal perdesindeki maceralarını seyretmek isteyen bütün Bursalıları Karagöz Müzesi’ne davet etti.

Bu arada Karagöz Müzesi’ndeki Ramazan’a özel oyunların biletleri www.bursamuze.com adresi üzerinden temin edilebilecek.

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