Sağlık çalışanları 2 gün iş bırakıyor

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için eylem kararı aldıklarını söyledi. Yünkül, "7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü bütün Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pratisyen hekimlere ve diş hekimlerine zam yapılacağını açıkladı. Öte yandan hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulunda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Sayısı milyona yakın olan ve sistemin yüzde 90’ını oluşturan sağlık çalışanlarımızın Sağlık Bakanının açıkladığı ve komisyonda kabul edilen zam kararının dışında tutulması çok yanlış bir karardır. Sağlık Bakanlığı sağlık sistemini uçurumdan aşağıya yuvarlayacak bir karar alıyor. Hekimlerimizin ücretlerinde iyileştirmelerin yapılması elbette elzemdir. Ancak bu iyileştirmelerden hekimlerin dışındaki sağlık çalışanlarının faydalanmaması kabul edilecek bir durum değildir. Bu konuda sağlık sistemi bitirecek, çalışma barışını yok edecek her türlü kararın karşısında olduğumuzu, sistemin bütün emekçilerinin mutlu olmasını sağlayacak şekilde çalışanlarımızın yanlarında olacağımızın bilinmesini isteriz. 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü bütün Türkiye’de iş bırakma eylemi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.