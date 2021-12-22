Şahinkaya’dan Yüksek Teknoloji Lisesi

Şahinkaya Eğitim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle bünyesine katacağı Yüksek Teknoloji ve Fen Lisesi ile Türkiye’nin bilim, teknoloji ve girişimcilik liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Yalnızca Bursa’nın değil Türkiye’nin de eğitim sektörüne yön veren Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya yeni eğitim projesini açıkladı. Kurulduğu günden bu yana en büyük yatırımı eğitime yaptıklarını ifade eden Oğuzhan Şahinkaya 21. yüzyıl liderlerini yetiştirmek hedefiyle Türkiye’ye Yüksek Teknoloji ve Fen Lisesi kazandıracaklarını söyledi. Şahinkaya, Türkiye’nin en iyi liselerinin başında gelen Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek Lisesi gibi Şahinkaya Liseleri’nin 2022-2023 sezonu itibariyle Yüksek Teknoloji ve Fen Lisesi Hazırlık Programıyla başlayacağını anlattı.

"Kontenjan 40 öğrenciyle sınırlı"

Şahinkaya Bursluluk Sınavı’yla seçilecek olan 40 tane çok özel öğrencinin hazırlık programına kayıt yaptırabileceğini ifade eden Şahinkaya, “Şahinkaya Yüksek Teknoloji ve Fen Lisesi bir hazırlık programı niteliğinde olacak. Öğrenciler bu hazırlık programında bir yıl boyunca İngilizce, Matematik ve Bilgisayar Teknolojileri ağırlıklı bir eğitim programı görecekler” dedi.

"21’inci yüzyıl becerileriyle geleceğe yatırım"

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini hazırlık sınıfında bütünüyle edineceklerini dile getiren Şahinkaya, “Öğrenciler 9. sınıfa geçtiklerinde matematik ve geleceğin teknolojileriyle ilgili mükemmel bir hâkimiyet kurmuş olacaklar. Bilim ve teknolojinin ışığında uluslararası standartlarda bir eğitim alacak olan öğrenciler, lise eğitimlerine 9. ve 10. sınıf için Academy Kampüsünde, 11. ve 12. sınıf için Hexagon Kampüsünde devam edecekler” şeklinde konuştu.