Sanayi şehri Bursa’ya 4 Ar-Ge merkezi

Bursa’da 4 meslek lisesi bünyesinde Ar-Ge merkezi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katıldığı Bursa’daki 4 Ar-Ge merkezinin açılış kurdelesi Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, OİB Başkanı Baran Çelik, Okul Müdürü Güray Köken ve öğrenciler eşliğinde kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nden Bursa, İstanbul ve Antalya’nın Vali ve İl Millî Eğitim Müdürlerine canlı bağlantıyla bağlanarak, bu 3 ildeki Ar-Ge merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için 11. Kalkınma Planı ile Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda; okul-sanayi, üniversite-sektör ve diğer dış paydaşların katılımıyla mesleki eğitim-üretim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, aynı zamanda da yerli ve millî üretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesinde Ar-Ge merkezleri kuruldu. Millî Eğitim Bakanlığının 24 ilde 50 okulda kurduğu Ar-Ge merkezlerinden 4’ü sanayinin başkenti Bursa’da yer alıyor. Ar-Ge merkezleri ile mesleki eğitimde her geçen gün daha da yükselen ivmesiyle Bursa, meslekî eğitimde gücüne güç katacak.

Bursa, meslekî eğitimde gücüne güç katıyor

Tophane MTAL’de Makine Teknolojisi alanında, Hamidiye MTAL’de Tarım, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında, Hacı Sevim Yıldız MTAL’de Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi alanında, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL’de ise Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında Ar-Ge merkezi kuruldu. Ar-Ge merkezlerinin, ürün geliştirilmesinin yanı sıra, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine de katkı sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle meslek öğretmenlerinin alanlarına göre profesyonel eğitimleri de bu merkezler üzerinden yürütülecek. Çalışma alanlarına göre mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili Ar-Ge merkezleri eşleştirilerek ve işbirlikleri sağlanacak. Yürütülen proje ile bir taraftan ülke genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanırken bir taraftan da yenilikçi ürünlerin yerel imkânlarla geliştirilmesine imkân sağlanacak. Bu sayede mesleki eğitimin Ar-Ge odaklı eğitim kapasitesi güçlendirilmiş olacak.Bu okullarda yetişen öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğinin de artırılması yanı sıra mesleki eğitimde genç müteşebbislerin sayısı giderek arttırılması ve mezunların iş piyasasına veya yükseköğretime geçme durumlarında kazandıkları deneyimler ilgili ortamlara da taşınabilmesi hedefleniyor.

Ar-Ge merkezlerinin açılışının gerçekleştirildiği törende meslekî eğitime yönelik müjdelerini de açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: “1000 okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kurulan 50 Ar-Ge merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikrî mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Ar-Ge merkezleri ile öğrencilerimiz, hem fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaktır. Yine bu merkezler vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Güçlenen altyapısı, gelişen imkânları, modern Ar-Ge merkezleri, vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosu ile bu okullarımız yeni cazibe merkezleri olacaktır."

Konuşmasına, "Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor." ifadesiyle devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını "Meslekî ve Teknik Eğitimde Patent, Faydalı Model, Marka ve Tasarım Yılı" olarak belirlediklerini söyledi. Erdoğan, sonuçta, yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapıldığını ve bunların 188’inin tescil edildiğini, bu yıl ise 250 ürün tescilinin hedeflendiğini, şu an itibarıyla 198 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilinin alındığını belirtti.