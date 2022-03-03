sattıkları her araç fidan oluyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, teslim ettiği her araç için müşterileri adına TEMA Vakfı ile birlikte hazırladıkları fidan bağışı projesini hayata geçirdi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de hizmetlerine devam ediyor. Sadece tek bir fidan dikerek bile yeni bir hayatın başlangıcına katkı sağlanabileceğini vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, “Motorlu araçların tümü egzoz emisyonu üretir. Pek çok farklı hidrokarbon içeriğe sahip olan ve motoru çalıştırmak için kullanılan araçların yakıtları, çevreye zararlıdır. Teslim ettiğimiz her araç için bir fidan bağışı yaparak, bu zararları en aza indirmek, doğayı korumak ve karbon ayak izlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Firma olarak öncelikli hedefimiz çevreye karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir şirket olmaktır. Fidan bağışı yapmak hem bireyler hem de kurumlar için geleceğe ve doğaya yatırım yapmak demektir. Gelecek nesiller için yaşadığımız yere en değerli yatırımlardan birini yapmaktayız ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber müşterilerimiz ile yaptığımız mutlu ticareti ölümsüzleştirirken onları da bu değerli çevre yatırımına ortak yapmayı planlıyoruz” dedi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın çevresine duyarlı bir şirket olduğunun ve bu gibi projelerin devam edeceğinin altını çizen Aras, “Bayimizden sıfır ve ikinci el araç alan, servisimizi kullanan filo müşterilerimize teslimat aşamasında satış danışmanlarımız ve servis danışmanlarımız tarafından Tema Vakfı ile hazırladığımız fidan sertifikasını hediye etmekteyiz. Bu sayede geleceğimiz için en büyük yatırımlardan birini yaptığımızı düşünmekteyiz. Fidan bağışı ile başlayarak önümüzdeki dönemlerde bu yatırımları çeşitli projeler ile sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.