Sis 5 gün Bursa’yı etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 5 gün sürecek sis uyarısında bulunuldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"4 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya) artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus, görüş mesafesinin azalmasına sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pusunun 8 Kasım 2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir."