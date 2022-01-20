Sömestir coşkusu ZeplinX’te yaşanacak

Bursa’nın yeni cazibe merkezlerinden Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan ZeplinX’te, yarıyıl tatiline giren öğrencileri unutmadı. Oyun, eğlence ve adrenalin merkezi olan ZeplinX’te sömestri boyunca yüzde 30 indirim uygulanacak.

Bursa’nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bölgesi Demirtaş’ta Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi bünyesindeki ZeplinX’te tam anlamıyla sömestir coşkusu yaşanacak. Bu kapsamda, merkezdeki tüm aktivite alanlarında hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yüzde 30 indirim uygulanacak.

Türkiye’nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun, eğlence ve adrenalin merkezi olan ZeplinX’te öğrencilere unutamayacakları bir sömestri keyfi yaşatmak istediklerini belirten Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Murat Taydaş, ”Eğitime verilen kısa süreli molada, öğrencilerin ders yorgunluklarını hijyenik şartlarda doyasıya eğlenerek ve bedensel faaliyette bulunarak atmalarını hedefliyoruz. Bursa’nın en yeni cazibe merkezlerinden biriyiz. Konforlu huzurlu ve güvenli alışveriş imkanının yanı sıra, Bursalılara oyun, eğlence ve adrenalin merkezi ZeplinX, doğal buz pisti, interaktif bowling salonu ve son teknolojiye sahip sinema salonlarımızla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Öğrencileri ve ailelerini özellikle sömestir döneminde tesisimize bekliyoruz. Gerek ZeplinX’teki aktiviteler gerekse düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle tesisimizde tam bir tatil coşkusu yaşanacak” dedi.