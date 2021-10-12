Sönmez anıldı

Duayen işadamı Ali Osman Sönmez, vefatının 20. yıldönümünde Emirsultan’daki kabri başında dualarla anıldı.

Sönmez anıldı
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Duayen işadamı Ali Osman Sönmez, vefatının 20. yıldönümünde Emirsultan’daki kabri başında dualarla anıldı.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’in eşi Ümran Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez ve eşi Beril Sönmez merhum işadamının mezarını ziyaret ederek dua etti. Cemil Sönmez, dedesinin yardımseverliğini ve çalışkanlığını hep örnek aldıklarını ve onun torunu olmaktan onur duyduğunu söyledi. Sönmez Ailesi daha sonra Emirsultan Mezarlığı’ndaki diğer aile fertlerinin kabirlerini de ziyaret etti.

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