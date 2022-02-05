Spor merkezleri Yıldırımlı kadınları bekliyor

Yıldırım Belediyesi’nin kadınlar için hayata geçirmiş olduğu spor merkezleri, ilçe halkından tam puan alıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçede yaşayan kadınların spor yapması için hizmete açtığı kadın spor merkezleri Yıldırımlı kadınların yüzlerini güldürüyor. 2021 yılında ilçeye Sinandede Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi ve 75. Yıl Kadın Spor Merkezi’ni kazandıran Yıldırım Belediyesi, pandemi şartlarında aldığı yoğun tedbirler doğrultusunda 4 bin 100 kadına spor yapma imkânı sundu. 2022 yılında ilçeye 3 yeni kadın spor merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın dört bir köşesine spor tesisleri inşa ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerden istifade ederken kadınlarımıza özel tesisler yapmayı unutmadık. İstedik ki kadınlarımıza özel spor merkezleri olsun ve hanımefendiler gönül rahatlığı ile buralardan faydalansın. Sinandede Kadın Spor Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi ve 75. Yıl Kadın Spor Merkezimizi geçtiğimiz 2021 yılında kadınlarımızın hizmetine açtık. 2022 yılı bahar döneminde de Sıracevizler Kadın Spor Merkezi, Millet Kadın Spor Merkezi ve Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açarak spor merkezlerimizin sayısını 6’ya çıkaracağız ve binlerce Yıldırımlı kadınımızı sporla buluşturacağız” dedi.

Kadınlar spor yaparken sosyalleşiyor

Hizmete açtıkları spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize kazandırdığımız kadın spor merkezlerimiz donanım olarak birçok imkâna sahip. Profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını Yıldırım Belediyesi olarak tesislerimizde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimiz sadece bir spor merkezinden ibaret değil aynı zamanda kadınlarımız için bir sağlıklı yaşam merkezi ve sosyalleşme alanı. Kadın spor merkezlerimizde, yaş, kilo ve sağlık durumlarına göre kadınlarımıza fitness, step, pilates ve kişiye özel antrenman programları uygulanırken yine merkezimizde kadınlarımızın sağlıklı şekilde beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yapıyor hem sağlıklı bir yaşama kavuşuyor hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşıyor, sosyalleşiyor. Beni Yıldırımlı kadınlarımızı sağlıklı ve zinde bir yaşam için onların hizmetine açtığımız özel kadın spor merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.