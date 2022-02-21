Spor Şenlikleri’nde iki yıllık hasret bitiyor

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle bu yıl 20.’si gerçekleşecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin startı verildi.

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer ilçe Kaymakamlığı işbirliğiyle 2001 yılından bu yana düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, iki yıllık pandemi arasının ardından yeniden yapılacak. 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsayacak şekilde yapılan dev organizasyonun ilk adımı Düzenleme Komitesi’nin toplantısıyla atıldı.

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Muharrem Tüfekçi ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Turgay Erdem, “2001 yılında başlattığımız bu büyük organizasyonu bugüne kadar 19 defa gerçekleştirdik. Maalesef 2 yıldır bu organizasyona pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl 20.’sini düzenleyeceğimiz organizasyonu da yine hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Nilüfer Kaymakamlığı’mızın ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün de bu organizasyon içindeki yeri bizim için çok anlamlı. Birlikte bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hedefimiz, çocuklarımızı sporla buluşturmak, mücadele ruhu içinde hem dayanışma, hem rekabet, hem de dostluklarını pekiştirmek. Yani onları geleceğe hazırlamak. 20 yıl içinde altyapılarda çok önemli sporcular yetişmesine katkıda bulunduk. O sporcular, başarılarını şimdi madalyalarla taçlandırıyor. Bu dev organizasyonun uluslararası ayağı da var. Yurt içi ve yurt dışından 10’un üzerinde kardeş şehirlerimizden gelecek sporcular da basketbol branşına katılım sağlayacaklar. Şenlik kapsamında her yıl olduğu gibi Özel Eğitim Kurumları Şenliği ve Okul Öncesi Ana Sınıfları Şenliği de yapılacak. Nilüfer Uluslarası Spor Şenlikleri çalışmalarında yer alan, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Muharrem Tüfekçi de organizasyonun önemine dikkat çekerek, “20 yıl gibi uzun soluklu örnek organizasyonumuz iki yıl pandemi dolayısıyla sekteye uğradı. Temel amacı çocuklarımızın hayatına sporu yerleştirmek ve onlara centilmenlik ruhu kazandırmak olan şenliklerimizin yine çok güzel anlar yaşatacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl; atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, eskrim, futbol, geleneksel türk okçuluğu, hentbol, kros, masa tenisi, oryantiring, petank, plaj voleybolu, satranç, tenis, tırmanma, voleybol, yüzme branşlarında yapılacak Spor Şenliği’ne kardeş kentlerden gelecek yabancı takımlar da basketbol branşında katılım sağlayacak. Şenlik kapsamında ayrıca geleneksel Uçurtma Şenliği de yapılacak.