Suyun önemi çocuklara anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde ‘Dünya Su Günü ve Suyun Önemi’ başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Sadi Etkeser ve Necla Orhan İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yapılan eğitimde, yeraltı sularının önemi uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü eğitim birimi, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında ‘suyun önemi’ konferanslarına başladı. 1 haftaya yayılan eğitim programının ilk konukları, Sadi Etkeser ve Necla Orhan İlkokulu öğrencileri oldu. 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, su farkındalığı ve su kaynaklarının korunmasının önemi öğrencilere aktarıldı. Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğu belirtilirken, aşırı su tüketimi, düzensiz atıklar, gaz ve petrol sızıntıları, gereksiz gübre ve zirai ilaç kullanımlarının yeraltı su kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı.

Gıda güvenliği, enerji güvencesi, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi gibi birçok konunun temelinin de kısıtlı olan su kaynağının sürdürülebilirliğine bağlı olduğu çocuklara anlatıldı. Ayrıca dünya üzerinde zaten kısıtlı olan tatlı su kaynağının sadece yüzde 30’luk gibi az kısmının kullanabilir olduğu ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker ise, “İnsan nüfusunun giderek artmasıyla, içilebilir su azalıyor. Artık eskisinden daha fazla, suyu tasarruflu kullanmalıyız. Suyu israf etmemeliyiz. Yaptığımız her işte suyu yeteri kadar ve idareli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Deneylerle de öğretilerin pekişmesi sağlanan eğitimin sonunda öğrenciler, suyu koruyacaklarına ve öğrendiklerini aile ve arkadaş çevresine anlatarak onların da suya sahip çıkmalarını sağlayacaklarına dair söz verdi.