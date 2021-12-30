Tarihî eser sergisi değil, paslı şebeke sergisi

Mustafakemalpaşa ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından yaptırılan içme suyu altyapı hatlarının yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi yer altından çıkarılan 50 yıllık içme suyu hattı borularını sergileyerek, altyapı hizmetlerinin ne kadar gerekli olduğunu vatandaşlara gösteriyor.

İlçenin en işlek yerlerinden biri olan Adnan Menderes Meydanında görücüye çıkarılan paslı boruları gören vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iştirakiyle temeli atılan 326 kilometrelik içme suyu projesinde fizikî gerçekleşme yüzde 52 seviyelerine ulaşırken, Başkan Mehmet Kanar, sil baştan yapılan altyapının ve çalışmaların ne kadar hayatî önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Mehmet Kanar, “Yarım asırlık boruları tahliye ettiğimiz, ilçe tarihinin en büyük ve en önemli yatırımı; dev altyapı eserimizin sergisi. Şehrin kalbinde sergilediğimiz bu küf tutmuş borular, yüzde 60 oranında kayıp-kaçak veren 50 yıllık borular. BUSKİ ekiplerimiz; hemşerilerimizin sağlıklı, temiz, kesintisiz içme suyuna, modern kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına kavuşması adına çok geniş bir alanda çalışıyorlar. Süreç değerli olduğu kadar hepimiz için biraz zahmetli. Bazen toza toprağa, bazen çamura batsak da evlatlarımıza tertemiz bir içme suyu mirası bırakmak için çalışmalarımıza sabırla devam edeceğiz. Alt yapı çalışmaları boyunca geçici üst yapı düzenlemelerini anlayış ve sabırla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.