banner4556

Tatamide ‘Osmangazi’ fırtınası esti

banner4664

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Çankırı’da düzenlenen Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları’ndan 3 madalya ile döndü.

Tatamide ‘Osmangazi’ fırtınası esti
banner4581
banner4336

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Çankırı’da düzenlenen Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları’ndan 3 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 20 ilden toplam 480 sporcunun ter döktüğü turnuvaya Osmangazi Belediyespor’un başarılı taekwondocuları damga vurdu. Kendi okulları adına tatamide fırtına estiren ikiz kardeşlerden Melike Ağralı 63 kilogramda birincilik, Mihriban Ağralı ise 68 kilogramda ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Melek Kambur ise 55 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da önümüzdeki günlerde Alanya’da gerçekleştirilecek finallerde Bursa’yı temsil edecek sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TİM heyetine İsrail’den 400 alıcı
TİM heyetine İsrail’den 400 alıcı
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666