banner4556

Tatlıoğlu ailesinin acı günü

banner4336

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve eski Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Tatlıoğlu ailesinin acı günü
banner4582

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve eski Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

banner4575

Merhum Kamile Tatlıoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden vefat etti. Tatlıoğlu’nun cenazesi bugün Bursa Orhaneli Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip defnedildi. İsmail Tatlıoğlu, annesinin ölüm haberini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Tatlıoğlu paylaşımında, "Annemiz Kamile Tatlıoğlu ahirete intikal etmiş, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bütün dostların duasını bekleriz" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de kendisini kaçıran eşi tahliye edildi,...
Şişli’de kendisini kaçıran eşi tahliye edildi,...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349