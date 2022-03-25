Tayakadın metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken edindiği 12 metruk binanın yıkımı için çalışma başlattı. Metruk binaların yıkılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, halk sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü metruk bina yıkımlarına devam ediyor. Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin korku ve endişe yaşamalarına sebep olan metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, Tayakadın Mahallesi’nde yer alan 12 metruk binanın yıkılması için çalışma başlattı. Madde bağımlıları tarafından sürekli yangın çıkartılması dolayısıyla vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep olan metruk binaların Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılması mahalle sakinlerini de oldukça memnun etti.

Tayakadın Mahalle Muhtarı Süleyman Genç, mahalle genelinde yer alan metruk binaların yıkılmasıyla mahalle sakinlerinin rahat bir nefes aldığını ifade ederek, “Mahallemizde çok sayıda metruk bina bulunuyordu. Madde bağımlıları tarafından mesken edinilen, sürekli yangın çıkartılan ve çökme tehlikesi barındıran metruk binalar mahalle sakinleri için tehlike oluşturuyordu. Osmangazi Belediyesi’ne binaların yıkılması yönünde talepte bulunduk. Talebimiz en kısa sürede sonuç verdi ve binaların yıkılması için çalışma başlatıldı. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine kendim ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Meral Baran da metruk binaların madde bağımlıları tarafından mesken edinmeleri sebebiyle sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini ifade ederek, “Metruk binalardan bir tanesi benim evimin karşısında yer alıyordu. Geceleri bu evde kalan madde bağımlıları sürekli gürültü yapıyordu. Isınmak için yaktıkları ateşten dolayı defalarca yangın çıktı. Sokağa çıkmaya korkar olmuştuk. Çok şükür bu metruk binalar yıkıldı. Osmangazi Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, “Metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayet alıyoruz. Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.