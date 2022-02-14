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Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yahşibey Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
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Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yahşibey Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

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Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, Yahşibey Mahallesi’nde bulunan metruk binayı yıktı. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle vatandaşları tedirgin eden metruk bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanuni işlemlerin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Binaların yıkılması ile vatandaşlar rahat nefes aldı.

Metruk binaların yıkılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Metruk binaların yıkılması yönündeki talebimize Osmangazi Belediyesi anında cevap verdi. Çalışmalarından dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Metruk binaların önünden geçmeye korkar olmuştuk. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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