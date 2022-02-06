Tek hedefleri müşteri memnuniyeti

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, en önemli misyonumuz müşteri memnuniyeti olduğunu söyledi.

Satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edindiklerini ifade eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, "Araçların ilk günkü gibi uzun yıllar boyunca sorunsuz ve tam performanslı olarak çalışabilmesi için düzenli yapılacak olan bakımlar ve orijinal yedek parça kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Bu noktada bazı kullanıcılar sadece periyodik bakım zamanı gelen araçlarının bakımlarını yapmanın yeterli olabileceğini düşünmektedir. Ancak araç kullanılmasa dahi düzenli olarak kontrol edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin fren hidroliği, motor yağı gibi kimyasal bir maddedir. Her ne kadar laboratuvar ortamında tüm testleri yapılmış olsa da 60 bin kilometre veya 4 yılda bir değişmelidir. Değişmemesi durumunda fren mesafesi uzayacak, ayrıca fren devresindeki diğer parçalarda da hasara yol açacaktır. Aynı şekilde motor yağı ve motor yağının dolaştığı yağ filtresi, kimyasal özelliğini kaybetmesi sebebiyle yağlama ile yağın temas ettiği tüm parçaların olması gerekenden daha çabuk yıpranmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden yağ ve yağ filtresi değişimi, değişim için belirlenen kilometre dolmasa bile senede bir yapılmalıdır. Debriyaj seti de söz konusu durumu kapsamaktadır. Debriyaj seti tamamen kullanıcı ve aracın kullanıldığı yol ve koşullarla bağlı olarak azalma ve yıpranma göstermektedir. Bu sebeple düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir” dedi.

İstenildiği durumda araçların garantilerinin uzatılabildiklerini belirten Şahinkaya, “Motorlu Araçlar olarak müşteri memnuniyeti vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve müşterilerimizin araçlarını çok daha uzun süreler boyunca sorunsuz ve güven içerisinde kullanabilmeleri için Max i Garanti seçeneğimiz mevcuttur. Araç garanti süresi bitimine 6 ay kalana dek kullanılabilen Max i Garanti yapıldığında, müşteri seçimine bağlı olarak bir veya iki yıl daha garantinin devamı sağlamaktadır. Böylelikle müşterilerimiz, araçlarını daha uzun süre boyunca garanti kapsamında kullanmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.