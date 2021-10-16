Teknoloji kaptanı Özhan oldu

Özhan Marketler Zinciri, 2021 Teknoloji Kaptanları ödülüne layık görüldü.

BThaber’in Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerini buldu. Akademik dünyadan ve STK’lardan 14 deneyimli ismin jüri üyesi olarak yer aldığı ve ayrıca halk oylaması sonucunda kazanan projeler açıklandı. Bu yıl 59 değerli projenin finalist olarak yarıştığı organizasyonda Lami Mandacı Özhan Marketler Zinciri için başarı ile gerçekleştirmiş olduğu “Sipariş Öneri Sistemi’ projesiyle ‘Yılın Maliyet İyileştirme” dalında birinciliğe layık görüldü.

Özhan Marketler Zinciri Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı Lami Mandacı, "Sipariş öneri sistem projemizle güzel bir inovasyon sağladık. Mağazalarımızda müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, sipariş önerisi için her gün tüm şubelerde hesaplaması yapılarak minimum raf seviyesinin altına düşmüş stoklar için sipariş önerisi yapıldı. Bu hesaplama ile envanter dönüş hızı arttırılmış, aşırı stok ve yok satma engellemiş oldu. Süreçlerde kişiye bağımlılık azaltılıp otomatize edildi. Bu projeyle personelimizin iş yükü hafifletilip hata evrak düzenleme sayıları azalmış oldu. Projemize destek veren ve ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.