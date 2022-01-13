Tekvandoda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa’nın çeşitli bölgelerinden toplam 32 okulun ter döktüğü turnuvaya, Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcuları damga vurdu.

Kendi okulları adına ter döken Şevval Melek Kambur 55 kilogramda tatamiye çıkarken, Osmangazili ikiz kardeşlerden Melike ve Mihriban Ağralı ise 63 ile 66 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra madalya coşkusu yaşayan genç sporcular, Afyon’da düzenlenecek grup maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.