Tezhip ve minyatür sergisi beğeniye sunuldu

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Şeniz Kükrer’in tezhip ve minyatür sergisini beğeniye sunarken, Prof. Dr. Emre Akil konuk da ’Kriz dönemlerinde doğru yönetişim uygulamaları nasıl olmalı? 2022 yılı Türkiye ve dünya ekonomisine dair öneriler’ adlı konferans gerçekleştirdi.

BAOB Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan SMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına sebep oldu. Yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak, üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. Pandemi sürecinde görüldü ki, hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri, hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören mali müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdi" dedi.

Etkinliğe katılanlar, tezhip ve minyatür sergisine hayran kaldı. Prof. Dr. Emre Akil konuk da katılımcılara, ’Kriz dönemlerinde doğru yönetişim uygulamaları nasıl olmalı? 2022 yılı Türkiye ve dünya ekonomisine dair öneriler’ adlı konferansla gerekli bilgiler aktardı.