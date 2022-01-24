TGK Başkanı Kolaylı: “Uğur Mumcu Türkiye’nin gerçek aydınıydı"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, bundan 29 yıl önce, 24 Ocak 1993’te Ankara’da uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun, Türkiye’nin gerçek aydınlarından biri olduğunu söyledi.

Yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için araştırmacı gazetecilikten ödün vermeden çalışan gazeteci yazar ve hukukçu Uğur Mumcu’yu, katledilişinin 29. yılında saygıyla andıklarını söyleyen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

“Günümüzde sayısız sorunla karşı karşıya kalan medya sektörü, yakın geçmişte yaşanan onlarca hain suikastın acı anılarını da unutmadı, unutmayacak.

İlk basın şehidimiz olan Hasan Fehmi’den Uğur Mumcu’ya, Taner Kışlalı’dan, Abdi İpekçi ve Çetin Emeç’e kadar onlarca meslektaşımız hain suikastlar sonucu öldürüldü.

Basın tarihimizin en acı suikastlarından biri ise, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da yaşandı. Araştırmacı, hukukçu, gazeteci ve yazar meslektaşımız Uğur Mumcu, aracına konan bombanın patlatılması sonucu haince öldürüldü.

Bu hain suikast kendisini çok sevdiği halkından koparsa da, Uğur Mumcu’nun gazetecilik idealleri genç kuşaklara miras kaldı. Basınımızın içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen genç meslektaşlarımızın Uğur Mumcu’nun gazetecilik ideallerini takip ettiğini büyük bir mutlulukla izliyor, gurur duyuyoruz. Çünkü Uğur Mumcu; gazeteci ve yazarlığının yanı sıra, ülkemizin gerçek aydınlarından biriydi.

Ölüm yıldönümünde saygıyla andığımız Uğur Mumcu Türkiye’nin aydınlık yüzüydü. Meslektaşımız Uğur Mumcu; haksızlığın ve hukuksuzluğun ve özellikle siyaset-tarikat-devlet üçgenindeki kirli ilişkilerin üzerine korkusuzca gidiyordu. Cumhuriyet’in, Atatürk ilkelerinin ve özgürlüğün yorulmaz savunucusu olan Uğur Mumcu’nun katledilişinin ardından 29 yıl geçmesine rağmen, kanlı suikastın aydınlatılamamış olmasının üzüntüsü içindeyiz.

Yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için gazetecilikten ödün vermeyen meslektaşımız Uğur Mumcu’yu ve basın şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ilkelerini yaşatmanın gayretiyle basın camiamıza başsağlığı diliyorum.”