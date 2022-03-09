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TOHM Festivalinde ’Osmangazi’ farkı

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen TOHM Festivali’nde çifte başarıya imza attı.

TOHM Festivalinde ’Osmangazi’ farkı
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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen TOHM Festivali’nde çifte başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TOHM Festivali’nde sporcular kıyasıya mücadele etti. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda toplam 540 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili atletler farkını gösterdi. Rakipleri karşısında sırıkla yüksek atlama kategorisinde mücadele eden Sefa Akan 3,50 derecesiyle birincilik, Vahti Asilkan ise 3,40 derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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