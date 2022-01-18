ULUTEK’te Bursa Büyükşehir ile akıllı şehircilik zervisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ULUTEK Teknopark’taki firmaların temsilcileri ile ‘akıllı şehircilik’ temalı zirvede buluştu. Zirvede kent hayatını daha konforlu hale getirmek için hayata geçirilecek iş birlikleri için ilk adımlar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ULUTEK Teknopark’ta akıllı şehircilik alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüten firmaların temsilcileri ile buluştu. Bursa’da dijitalleşme yolunda atılan adımların masaya yatırıldığı zirvede Büyükşehir Belediyesi ile firmaların iş birliği ile hayata geçirebileceği projeler hakkında istişare yapıldı.

Sanayinin başkenti Bursa’da yer alan ULUTEK Teknopark’ın, kentin dijitalleşme sürecini hızlandırarak teknolojik üretim ihtiyacını karşıladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “ULUTEK Teknoloji Sahnesi etkinliğinin konuğu olduğumda bir söz vermiştim ve Belediyemiz ile Teknoparkımız’ın ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya geldik. Bu buluşma, Bursa’ya dijital şehircilik alanında katma değeri yüksek kazanımlar sağlayacak. Bursa’nın akıllı şehircilikteki dönüşümüne ivme kazandırmak için kentimizde verimlilik sağlanacak alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 160’ı aşkın firmayla yenilikçi teknolojik üretimin temellerinin atıldığı ve durmadan gelişiminin artırıldığı ULUTEK firmaları ile çözüm ortağı olarak, şehrimizin dijital dönüşüm noktasında ekonomik büyüme sağlamasını hedefliyoruz. Firmaların yaptıkları sunumlardan çok etkilendim. Kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirebileceğimiz iş birlikleri olacak. Kent hayatını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için firmalarımızın uzmanlıklarına ihtiyacımız olacak. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz çalışmaların, karşılıklı fayda sağlayan ve teknoloji altyapımızın güçleneceği sonuçlar doğacağına inanıyoruz. Bu attığımız ilk adımların sonuçlarını ele almak için yakın zamanda firmalarımız ile yeniden bir araya geleceğiz” dedi.

Firmaların dijital şehircilik konusunda sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıda Başkan Aktaş’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de “Bursa, sanayideki varlığının yanı sıra dijitalleşen ve gelişen yaşam standartlarındaki hızlı adaptasyonuyla da ülke çapında adından söz ettiriyor. ULUTEK olarak biz de kentimizin bu potansiyelinin ve dinamiğinin harekete geçirilmesi adına bu toplantının büyük önem teşkil ettiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz buluşmanın; hem kentimiz, hem Teknopark’ımıza, hem de firmalarımıza çok değerli katma değerler sağlayacağına inanıyoruz. İnovatif çağın gerisinde kalmadan, teknoloji üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki firmalar da kentin daha iyi noktalara gelmesi adına ellerini taşın altına koymaya hazır. Şehirde yaşamın daha kaliteli olması adına ULUTEK Teknopark olarak dinamo işlevi görmek bizi gururlandıracaktır” diye konuştu.