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UNESCO Şehirler Ağı toplantısı İznik’te yapıldı

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UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO Şehirler Ağı’na 2021 yılında dâhil olan Bursa bu anlamda çalışmalarına devam ediyor.

UNESCO Şehirler Ağı toplantısı İznik’te yapıldı
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UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO Şehirler Ağı’na 2021 yılında dâhil olan Bursa bu anlamda çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İznik’te gerçekleşen toplantıya İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Daire Başkanı Aziz Elbas, UNESCO Sorumlusu Ayşe Hacıoğlu, ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler ve ilgili sektör temsilcileri katıldı.

Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Şehirler Ağı’na yapılan üyelik başvurusu kabul edilerek Bursa ipeği ve İznik çinisi evrensel değer haline geldi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada “2021 yılında Bursa olarak İpekçilik ve İznik Çinisi alanlarında dahil olduğumuz UNESCO Şehirler Ağı toplantısını İznik’te gerçekleştirdik. Bu ağ içerisinde ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için projelerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.

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