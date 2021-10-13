Üniversite öğrencilerine İnegöl turu düzenlenecek

İnegöl Belediyesi, üniversite eğitimleri için İnegöl’e gelen öğrencilere yönelik şehir tanıtım turu düzenlemek adına kampüs bahçesinde stant kurdu. Kayıt alınan stantta aynı zamanda öğrencilere çorba ikramları da yapılıyor.

İnegöl Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte okullarına kavuşan üniversite öğrenciler için özel bir program hazırladı. Farklı şehirlerden 3 bin dolayında öğrencinin eğitim aldığı İnegöl’de Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi öğrencileri için şehri tanıtmak adına tur organizasyonları yapılacak. İnegöl’ün değerleri Kent Müzeleri başta olmak üzere tarihi mekanlar, doğal güzellikler, DOSTUM tesisleri ile Oylat Kaplıcaları ve Oylat Mağarasının da içerisinde bulunduğu şehir tanıtım programına öğrencileri davet etmek adına Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi içerisinde stant kuruldu. Pazartesi günü kurulan stantta öğrencilere şehir tanıtım programına ilişkin bilgi verilip davet edilerek kayıt alınıyor. Hafta sonuna kadar sürecek kayıtların ardından şehir tanıtım programının kış mevsimi öncesi sonbaharda yapılarak tamamlanması hedefleniyor. Tüm üniversite öğrencileri yerleşke içerisinde kayıtlarını yaptırabiliyor.

Aynı zamanda her sabah çorba ikramlarının da yapıldığı standı bugün Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Burada öğrenciler ve üniversite yetkilileriyle buluşan Başkan Taban, 3 bin aktif öğrencisi bulunan İnegöl Meslek Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesinin tüm öğrencilerini şehir tanıtım turuna davet etti.