Üniversitelilerin deniz sefası

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri, bu kez üniversite eğitimi için Bursa dışından gelen gençleri ağırladı.

Bursa’nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferlerine bu kez üniversiteli gençler konuk oldu. Bursa İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde düzenlenen “Bursa’ya Yolculuk, Bursa’da Zaman” projesine ev sahipliği yapan Mavi Tur’a Kredi Yurtlar Kurumu ve Diyanet Vakfı Yurtlarında kalan ve Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören 800’e yakın öğrenci katıldı.

Bursa sahillerini canlı müzik eşliğinde tanıma imkanı bulan gençler, keyifli bir gün geçirdi.