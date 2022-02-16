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Üniversiteye hazırlanan gençlere destek

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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yeni nesil sorulara erişimini kolaylaştıracak eğitim uygulamasını, ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Üniversiteye hazırlanan gençlere destek
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Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yeni nesil sorulara erişimini kolaylaştıracak eğitim uygulamasını, ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Üniversite sınavı için yoğun bir şekilde çalışan öğrencilere, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nden destek geldi. 18-19 Haziran’da yapılacak üniversiteye giriş sınavları öncesinde Nilüfer Belediyesi ile Kent Konseyi bütün öğrencilerin ücretsiz yararlanacağı bir soru çözme aplikasyonunu üniversite adaylarının kullanımına sunuyor. Eşit ve ulaşılabilir eğitim hakkını desteklemek hedefiyle, üniversiteye hazırlanan gençlerin güncel sorulara istedikleri an ulaşarak sınava hazırlanabilecekleri Karınca Eğitim Uygulaması, ücretsiz olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen öğrenciler https://bit.ly/NİLÜFEREĞİTİMBAŞVURUSU linkinden bilgi alarak kayıt yaptırabilecek.

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Öğretmen, yayınevi, kurs merkezi gibi çok sayıda kaynaktan test sunan uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, öğrenci olduklarını ve Nilüfer’de yaşadıklarını beyan etmeleri yeterli olacak. Gençlere, imkanları çerçevesinde destek olmak istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu uygulamayı ücretsiz olarak hizmete sunarak herkese eşit imkân sunmayı hedeflediklerini belirtti. Turgay Erdem sınava hazırlanan gençlere her anlamda destek olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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