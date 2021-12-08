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Uyuşturucuya çevik destekli operasyon

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı nefes kesen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuya çevik destekli operasyon
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı nefes kesen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet destekli yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarının ikametlerine şok baskın düzenlendi. K-9 narkotik köpeklerinin de kullanıldığı gece operasyonunda, satışa hazır yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler C.A. (30), Ş.T. (35), M.Ü. (41) ve H.Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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