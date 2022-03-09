’Yaftalı Tabut’ oyunu Nilüfer’de sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunu ’Yaftalı Tabut’, Nilüfer’de izleyici ile buluşacak.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Kent Tiyatrosu, kendi oyunlarını sahnelemeye devam ederken, farklı tiyatroların oyunlarını da Bursalı tiyatro tutkunları ile buluşturuyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile arasındaki karşılıklı oyun değişimi programı kapsamında ’Yaftalı Tabut’ isimli oyunu sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenecek.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde Bursalı izleyici ile buluşacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Yaftalı Tabut isimli oyununu izlemek isteyenler, biletleri bilet.nilufer.bel.tr adresinden alabilecek.