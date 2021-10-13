Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

Bursa’da meteorolojinin ikazını dinlemeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bu durum şemsiyecilere yaradı.

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı
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Bursa’da meteorolojinin ikazını dinlemeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bu durum şemsiyecilere yaradı.

Bursa’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Hava tahmin raporlarını dinlemeyenler sabah işe giderken yağmura yakalandı. Vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağmur, şemsiye satıcılarının ise yüzünü güldürdü. Sabah dışarı hazırlıksız çıkanlar, ıslanmamak için şemsiye satıcılarına koştu.

Bursa’da Tuzpazarı Mahallesi’nde şemsiye satan İbrahim Güneş, satışlardan memnun olduğunu belirtti. Güneş, yağmurlu havalarda daha çok Çin malı ucuz şemsiyelerin satıldığını söyleyerek, “Şemsiye fiyatları 30 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. Yağmurlu havalarda satışlarımız artıyor. Her işin bir mevsimi ve zamanı var” diye konuştu.

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