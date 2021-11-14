Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiyenin anında müdahalesi ile apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
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Bursa’nın İznik ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiyenin anında müdahalesi ile apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 16.30’da İznik Kemalpaşa Mahallesi İskele Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3.Katta mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri merdivenler ile balkondan tahliye etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı. Dumanlardan etkilenen aileler ambulansla hastaneye sevk edildi.

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