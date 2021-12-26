Yeni yıl hediyeleri El Sanatları Şenliği’nden

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği ’El Sanatları Şenliği’, bu kez yeni yıl temasıyla gerçekleştirildi. Atölye ve konserlerin renk kattığı şenlikte, keçe süslerinden tablolara, yüzlerce çeşit hediyelik eşyadan giysi ve tablolara kadar el emeği ürünler satışa sunuldu.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, “Kız Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında düzenlediği “El Sanatları Şenliği”nin ikincisi, yeni yıl temasıyla gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen şenlikte, Bursa’nın dört bir yanından üreten kadınlar, kooperatifler ve kadın dernekleri, el emeği ürünlerini İhsaniye Kapalı Pazar Alanı’nda sergiledi. Yüzlerce standın yer aldığı şenlik alanında, üreten kadınların keçe süslerinden tablolara, hediyelik eşyadan takı, giysi ve bin bir çeşit el sanatları ürünü, satışa sunuldu. Yılbaşı ağaçları ve süsleriyle amigurumi bebekler de stantlardaki yerini aldı.

Yoğun ilgi gören şenlikte, NİLSEM eğitmenleri Sultan Fatime Keskin ve Lale Ürek eşliğinde gerçekleştirilen yeni yıl süsü ve çocuklara yönelik resim atölyesi de ilgi gördü. Atölyeye katılanlar, kozalak süsleme, keçeden yılbaşı süsleri yaparken, çocuklar da yeni yıl temalı resimler yaptı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Müzik İnsanları Derneği ritimleriyle, Nilüfer Kadın Korosu da şarkılarıyla şenlik alanını dolduranları coşturdu. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, şenliğe katılarak ürünlerini sergileyen kadınlara teşekkür etti. Altun, kadınların, ürettiklerini pazarlaması ve dayanışma içinde olması amacıyla El Sanatları Şenliği’ni, belirli aralıklarla sürdürmek istediklerini dile getirdi.