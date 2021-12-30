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Yeni yıla Nisan Nicole Rona ile merhaba

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Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alternatifleri değerlendirilmeye başlandı. Yeni Yıla Bursa Hayal Kahvesi’nde dinleyicileri buluşacak olan Nisan Nicole Rona sahneyi Kemal Doğulu ile paylaşacak. Bursa 2022’e Nicole Rona’nın şarkılarıyla ’Merhaba’ diyecek.

Yeni yıla Nisan Nicole Rona ile merhaba
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Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alternatifleri değerlendirilmeye başlandı. Yeni Yıla Bursa Hayal Kahvesi’nde dinleyicileri buluşacak olan Nisan Nicole Rona sahneyi Kemal Doğulu ile paylaşacak. Bursa 2022’e Nicole Rona’nın şarkılarıyla ’Merhaba’ diyecek.

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Geçtiğimiz günlerde ‘Kim’ İsimli yepyeni şarkısını çıkaran, Sezen Aksu’nun ‘Gidiyorum’ şarkısına yaptığı yorumla adından söz ettiren Nisan Nicole Rona, Bursa’lı hayranları ile müzik ve eğlence dolu saatler geçirecek. Rona’nın yeni şarkısı ‘Kim’’ de ilk kez Bursalı hayranları ile buluşacak.

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