Yenişehir Belediyesi metruk binaları yıkıyor

İçişleri Bakanlığı’nın kamu düzeni ve güvenliği gibi uyuşturucu madde temini ve kullanımı gerekçesiyle metruk binaların yıkımıyla ilgili genelgesinin ardından Yenişehir’de 69 yapı yerle bir edildi.

Yenişehir Belediyesi, son yıkım çalışmasını 30 yıldır ilçede şikayet konusu edilen metruk binada gerçekleştirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bakanlığımızın metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi, yıkılması veya kullanımının engellenmesiyle ilgili genelgesini dikkate alarak bugüne kadar ilçemizde 69 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu binalardan 60’ını belediye olarak biz, 9’unu da vatandaşımız kendi imkanlarıyla yıktı” dedi.

Başkan Davut Aydın, metruk binalarla ilgili çalışmaların Yenişehir Kaymakamlığı ve Bursa Valiliği ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü, yıkım ekiplerinin de mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Bu arada, metruk binalarla ilgili son çalışma Kozdere yolunda yapıldı. 30 yıldır ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve teminiyle ilgili şikayetlere konu olan binaya çevre güvenliği de alındıktan sonra müdahale edildi.

Kaba inşaat halindeki 2,5 katlı binanın yıkımını vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Davut Aydın, 32 hissedarına ulaşılan metruk yapı enkazının da en kısa sürede kaldırılarak görüntü kirliliğinin önüne geçileceğini söyledi. Çevre sakinleri, şikayetlerini dikkate alan Belediye Başkanı Davut Aydın’a yıkım çalışmasından ötürü teşekkür etti.