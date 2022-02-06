Yenişehir Belediyespor’a ilçeden büyük destek geldi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup maçında oynanacak maç öncesi gece ilçeye gelen bir gurup Kafkasspor taraftarların Yenişehir İlçe stadyumunda duvarda kapılara asfaltlara yazılar yazmasıyla sinirlerin gerildiği maçta ve sonrasında olaylar çıktı. İlçede bulunan siyasi parti ve oda başkanları ile çok sayıda kurum ilçede yapılan olayları kınadı.

Yenişehir ilçe stadyumunda oynanan maça İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet şube ekiplerin de gelerek güvenliği sağladığı maçta çıkan olayların büyümemesi için Belediye Başkanı Davut Aydın, yoğun çaba harcadı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 1. Grup maçında çıkan olaylar sebebiyle Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın sahaya inerek taraftarlara seslendi. Başkan Aydın, “Spor centilmenlik bir kardeşliktir. Lütfen sakin olalım sahaya herhangi bir yabancı madde atmayalım. Takımımızı en iyi şekilde destekleyelim. Yenişehir’in şanlı taraftarına yakışan da budur. Komşu ilçemizden gelen misafir takımı en iyi şekilde ağırlayalım, onlarda bizim arkadaşlarımız lütfen centilmence bir maç olsun” diye konuştu.

Yenişehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Arif Eren ve AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ile ilçedeki sivil toplum örgütlerinin başkanları, “Spor centilmenlik bir kardeşliktir. İlçemize gelerek stadyumumuz içinde kapı duvar ve asfaltlara kadar yazılar yazarak taraftarımızın iyi niyetlerini su istismar etmeye çalışan bu gurubun yaptıklarını kınıyoruz. Her zaman Yenişehir Belediye sporumuzun yanındayız. Şanlı taraftarımız bugüne kadar ilçemize gelen bütün spor kulüpleri ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamıştır.” dediler.

Yenişehir Belediyespor rakibi Kafkasspor’a 2-1 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.