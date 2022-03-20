Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz robotik kodlama kursu

Yıldırım Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimleri’ne Yıldırımlı minikler yeni dönemde de yoğun ilgi gösteriyor.

Yıldırım Belediyesi, gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Barış Manço Kültür Merkezi’ Cezeri Salonu’nda haftanın iki günü verilen Robotik Kodlama Kursu’nda çocuklar sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazanıyor. Yaptığı eğitimlerle yüzlerce çocuğa Robotik Kodlama eğitimi veren Yıldırım Belediyesi, kurslar ile yeni nesil yazılımcıların yetişmesine de imkan sağlıyor.

Çocuklar, Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların bilim ve teknolojiyle tanışması amacıyla Robotik Kodlama eğitimlerini sürdüreceklerini belirtti.