Yıldırım’da Beyhan Budak semineri

Yıldırım Belediyesi, Klinik Psikolog Beyhan Budak ile Yıldırımlıları buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, Mart Ayı Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Klinik Psikolog Beyhan Budak’ı Yıldırım’da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen programda Beyhan Budak, ‘Anlamlı Bir Hayat İçin Ne Yapmak Lazım’ konu başlığı ile anlamlı bir yaşamın sırlarını dinleyicilerle paylaşıp tecrübelerini aktardı.

Yıldırım Belediyesi olarak alanında uzman kişileri vatandaşlarla bir araya geetirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Turgut Cansever diyor ki; ‘Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil şehri imha eder.’ Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bu anlayış ile genç gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak insan yetiştirdiğimiz programları önceliyor ve içerisinde insan yetiştirdiğimiz mekânları ilçemize kazandırmak adına çalışıyoruz. Turgut Cansever’in dediği gibi şehirlerimizin geleceğini sadece nesli ihya ederek kurtarabiliriz, ancak bu şekilde ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Ruhu, kimliği ve estetiği olan bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz. Misafirimiz Beyhan Budak’a verdiği önemli bilgilerle insanımızın yüreğine dokunduğuiçin teşekkür ederim. Yıldırım’da eğitim ve kültür alanında yaptığımız programları vatandaşlarımızdan aldığımız güçle artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Pandemi sürecinde insanların çok yıprandığını belirten Klinik Psikolog Beyhan Budak, “Salgın sürecinden en etkilenmedim diyen insan bile farkında olmadan etkilendi. Psikolojik yardım arayanlar, bunalıma girenler, kaygılı hissedenler bu dönemde oldukça arttı. Böyle zamanlarda insanları iyi hissettirecek programlar yapmak çok önemli. Bu sebeple bu seminerleri çok anlamlı buluyorum. İnsanlarımızın kendi içlerine dönerek çözebilecekleri konularda şifa bulmalarını amaçlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a bizleri Yıldırım’da misafir ettikleri için ve böylesi bir programı hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Budak, “Hayatta her şeye sahip olsak bile o aslında bizim içsel tatminimizi sağlamıyor. İnsanın dünyadaki anlamı, var oluşunun anlamını keşfetmesi gerekiyor. Öyle olursa Dünya’da daha az şeye sahip olarak mutlu olabilmek mümkün olur. Bu tuzağın içinden çıkmak için anlam arayışına girmek gerekiyor” sözleriyle konuşmalarını tamamladı.