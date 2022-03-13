Yıldırım’da can dostları emin ellerde

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Yıldırım Belediyesi, mevsim şartlarında yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bırakarak sokaklarda yaşayan can dostlarına destek oluyor. Ekipler ayrıca ilçedeki kedi evleri, otomatik ve mekanik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor. Soğuk hava şartlarında hayatı zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.

Bir kap yemek ve suyun sokak hayvanları için hayati öneme sahip olabileceğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim sadece hemşerilerimize karşı görevlerimiz yok. Doğaya ve sokak hayvanlarına karşı da sorumluklarımız var. Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Havaların soğuması ve yağışların artması, insanlar kadar hayvanlar için de hayat koşullarını ağırlaştırdı. Bu süreçte sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan suya ulaşmak da sokak canlıları için bir o kadar zorlaşıyor. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Yapacağımız ufak fedakârlıklar, sokaktaki dostlarımızın hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi olarak, 123 kuş evi, 135 kedi evi, 8 köpek beslenme odağı, 22 su odağı ve 3 otomatik yemlik, 8 mekanik yemliğimiz ile birlikte şehrimizde yaşayan sokak hayvanlarına hizmet vermekteyiz. Tüm bu noktalarda yıllık yaklaşık 8-10 ton civarında kedi ve köpek maması kullanmaktayız. Sokak hayvanlarının beslenmesi için vakıflar kuran, bir kültürün temsilcileri olarak bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Hep birlikte sokaklarda yaşayan sessiz dostlarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.