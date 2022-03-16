Yıldırım’da ’Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ devam ediyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ ile kadınların el becerilerini geliştirirken, atıl durumdaki eşyaları ve objeleri dönüştürerek kursiyerlerde doğa dostu tüketim alışkanları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ kadınların el becerilerini geliştirirken, ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme olanağı sunuyor. Güllük Mahallesi Hanımlar Lokali’nde haftanın 5 günü verilen kurslarda, kursiyerler evlerinde kullanmadıkları atıkları kullanarak birbirinden farklı renkli ürünler ortaya koyuyor.

Ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar aynı zamanda israfın önüne geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’na Yıldırımlı kadınların yoğun ilgisinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “kursumuzda kadınlarımız atıl durumda olan eşyaları ve objeleri el sanatlarının çeşitli alanlarındaki teknikleri kullanarak yeniden dönüştürüyorlar. Eğitim ile kursiyerlerimiz hem rehabilite oluyor, hem de yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Ayrıca yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Huzurlu ve mutlu bir Yıldırım için çalışıyoruz” dedi.