Yıldırım’da mutlu anneler, sağlıklı bebekler

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi, anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde (YASEM) görevli personeller, muhtarlık binalarına afişler asarak, vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıttı. İlk 6 ay sadece anne sütünün verilmesi gerektiğini söyleyen ekipler, “Anne sütü, bebeklerin gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına sağlayabiliyor. Bu nedenle anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur” ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişiminde anne sütü önemli

Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına birçok çalışmaya imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anne sütünün başta beslenme olmak üzere; ruhsal, bağışıklık ve gelişimsel yönden birçok yararı var. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak anne sütünün önemine dikkat çekmek ve doğru şekilde emzirmeye teşvik etmek amacıyla YASEM’le birlikte bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması için farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.