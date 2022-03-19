Yıldırım’da şehit aileleri unutulmadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2018 yılında Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Ufuk Akdağ’ın ailesini ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesi, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ etkinlikleri kapsamında şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerini unutmadı. Yıldırım’da ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Yıldırım’ın gönüllü gençleri, şehit ailelerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamlarını götürdü. Başkan Oktay Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri takdim eden iyilik elçilerinin ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da gençlerle birlikte, 2018 yılında Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan Ufuk Akdağ’ın ailesini ziyaret etti. 4 yıl önce eşini kaybeden Nuray Akdağ ve 6 yaşındaki oğlu Muhammed ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, “Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehadet makamı bir hakediştir. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmuyor. Nuray kardeşimiz ve evlatları Muhammed, şehidimiz Ufuk Akdağ’ın bizlere emanetidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir ev olduğunu ve bu evin gerçek sahiplerinin şehitler ve fedakâr şehit aileleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler de o evin içinde yaşayan emanetçileriz. Şehit ailelerine karşı hürmetimiz minnetimiz ve sevgimiz kelimelerin kifayetsiz kalacağı ölçüde ziyadedir. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Vatan için ölmeyi şeref sayan necip bir milletiz. Bu şuurla, şehit yakınlarının şehadet haberi almanın onurunu, onu kaybetmiş olmanın acısına katarak yüreklerinin duygu teknesinde harmanlayıp dosta düşmana karşı dimdik tuttukları başları, bu asil soylu milletin, tarih sayfalarına ‘cesur ve kahraman’ payeleri ile yazılmasına vesile olmuştur. Bizim inancımızda ‘şehitlik’ uhrevi âlemin en yüce makamlarından biridir. Vatanı, milleti, bayrağı, namusu uğruna şehit olan ve ‘hiç ölmeyenler’ zümresinin şerefli safına usulca diz çökerek hayat tohumunu Cennetin sonsuzluk bağına eken şehitlerimize rahmet diliyor ve şehit yakınlarımıza da Cenab-ı Allah’tan sabır temenni ediyorum” dedi.