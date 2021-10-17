Yıldırım’dan çevre dostu proje

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla ilçenin birçok noktasına “Mobil Atık Getirme Merkezi” yerleştiriyor. Bu kapsamda Kaplıkaya, Şükraniye, Yeşil, Emirsultan, Millet Mahallesi, Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu ve Asil Kent Sitesi’ne yerleştirilen çevre dostu ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’ ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Mobil Atık Getirme Merkezlerini Yıldırım’ın her köşesinde yaygınlaştıracaklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımıza çevre bilinci kazandırmak ve sıfır atık noktasında farkındalık kazandırmak için Yıldırım Belediyesi olarak çevre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize toplamda 8 adet Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdik. Cam, plastik, metal, kağıt, elektrik elektronik, atık pil ve atık yağ bölümlerinin bulunduğu Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi uygun noktalara bırakarak hemşehrilerimizin kolayca ulaşabilmesini sağlıyoruz. Yıldırım’da mobil atık getirme merkezlerimizin sayısını 250’ye çıkarma hedefindeyiz. İlçemizde yaygın hale getirmeye çalıştığımız ’Sıfır Atık’ projesinin gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle hemşehrilerimizi bu konuda farkındalığa davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Temiz ve güzel bir Yıldırım için çevre çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimlerden çevre bilincinin oluşmasına yönelik kampanyalara, yarışmalardan etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. ‘Emektar Kitaplarınız Geri Dönüşüyor’ sloganıyla yola çıkarak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ekiplerimiz ömrünü tamamlamış kitaplarını getiren gençlere kitap, kırtasiye çeki verdiler. Ekosistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçları çevreye zarar vermeden imha edebilmek amacıyla ‘Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası’ başlattık. Bu kampanya ile evlerde biriken ve kullanım ömrünü tamamlamış ilaçları vatandaşlarımız eczanelere teslim ediyor ve ekiplerimiz de belli periyotlar ile eczanelerden topluyor. Bunun yanında 1 litre atık yağ biriktirip bizi arayan hemşehrilerimizin evlerinden atık yağlarını alıp 1 damacana su hediye ediyoruz ve elektronik atık pil getiren vatandaşlarımıza da tasarruflu ledampül veriyoruz. Dönem dönem böyle projeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah kampanyaların devamı da gelecek. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.