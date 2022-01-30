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Yıldırımlı kitapseverler Tarık Tufan ile buluştu

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Yıldırım Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırımlı kitapseverler Tarık Tufan ile buluştu
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Yıldırım Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyor.

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İlçe sakinleri için birbirinden güzel programları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Ocak ayının son kültür sanat programını Yazar ve Senarist Tarık Tufan ile taçlandırdı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Hayatı Dönüştüren Edebiyat’ konusu üzerine konuşan Yazar Tarık Tufan, yeni çıkan kitabı ‘Geç Kalan’ üzerine kitapseverlerle sohbet etti ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Okuryazar buluşması havasında geçen söyleşi programının ardından Yazar Tarık Tufan kaleme aldığı ‘Geç Kalan’ kitabını okurları için imzaladı.

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