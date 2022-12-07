BursaFotoFest'e öğrenci çıkarması

Türkiye’nin ilk ve tek fotoğraf festivali olan ve bu sene 12.’si yapılan, sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın eserlerinin de yer aldığı BursaFotoFest çerçevesinde hazırlanan fotoğraf sergisini her gün binlerce öğrenci ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 12. kez kapılarını ‘Kökler’ temasıyla açan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) oluşturulan fotoğraf sergisiyle Bursalılara görsel şölen yaşatıyor. BUFSAD Başkanı Serpil Savaş’ın yürütme kurulunda yer aldığı BursaFotoFest’in küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, küratör yardımcılığını ise Fahrettin Beceren üstleniyor. Bu yıl BursaFotoFest’e Türkiye, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, K.K.T.C, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya ve Sırbistan’dan 200 fotoğraf sanatçısı, ‘116 sergi ve 45 fotoğraf gösterisinde yer alan’ 2000’den fazla fotoğrafla katılıyor. Bulgaristan’dan Vera Hadzhiyska, İtalya’dan Valter Bernardeschi ve Virgilio Bardossi, İspanya’dan Gabriel Brau Gelabert, Sırbistan’dan Vladimir Zivojinovic, Özbekistan’dan Kurtveliev Ernes Fevzievich ve Azerbaycan’dan Nurlan Tahirli, Türkiye’den sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan, Timurtaş Onan, Dora Günel ve Tahir Ün’ün eserleri, fotoğraf severlerle buluştu.

Festival alanı, başta öğrenciler olmak üzere her kesimden büyük ilgi görüyor. Her gün farklı eğitim kurumlarından BursaFotoFest’i ziyaret eden binlerce öğrenci; merak ettikleri soruları sanatçılara sorma imkanı buluyor, günün anısına kitapçık ve broşürleri imzalatıyor, fotoğraf gösterilerini izliyor.